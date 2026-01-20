Südafrika
Nationaler Notstand wegen schwerer Überflutungen
Die Provinzen Limpopo, Mpumalanga, Kwazulu-Natal, Eastern Cape und North West wurden Ende Dezember von schweren Überschwemmungen, extremen Gewittern und Stürmen heimgesucht. Die Regierung rief den nationalen Notstand aus. Auch die angrenzenden Teile von Mozambique und Zimbabwe hatten wochenlang Starkregen. Häuser wurden weggespült, Ernten und Infrastruktur vernichtet. In allen drei Ländern kamen über 100 Menschen um. Ursache ist das kalte und nasse Wetterphänomen „El Niña“.