Netanjahus achte Front

Daher hat er die Eröffnung einer „8. Front“ angekündigt. Mit einer „Schlacht um die Wahrheit“ will er Herzen und Köpfe zurückgewinnen. Alleine die herkömmlichen Medien reichen nicht.

Auf einer Versammlung von Influencern in New York erklärte er, dass heute die Sozialen Medien das Wichtigste seien. Für den Kampf um die Meinungsführerschaft wurde die Agentur Clock Tower X beauftragt, die sozialen Medien der USA mit Inhalten zu fluten, die „für die Generation Z kalibriert sind“. Neue Websites sollen die Antworten von ChatGPT und Grok beeinflussen. Influencer sollen bis zu 7000 Dollar pro Veröffentlichung erhalten.

Mittels Algorithmen soll die Sache im Verborgenen gesteuert werden. X von Elon Musk ist für Netanjahu kein Problem: „Elon ist ein Freund, wir werden mit ihm reden.“ Ein Problem ist dagegen für Netanjahu und Kumpane der große Einfluss von Tiktok auf amerikanische Jugendliche. Tiktok sei für sie eine Art „Al Jazeera“ unter den Plattformen, das mit Videos von den Massakern in Gaza "eine Gehirnwäsche junger Amerikaner“ (O-Ton Netanjahu) betreibe.

Da müssen sich die Faschisten Trump und Netanjahu und Co. die Plattform eben kaufen. Der notwendige Druck wurde unter anderem mit Verbotsdrohungen aufgebaut. Trump hat die Übernahme von 80 % von Tiktok USA durch ein Konsortium unter Führung von Larry Ellison genehmigt. Ellison ist der Gründer von Oracle. Einer der reichsten Männer der Welt und Freund von Trump. Mit dem jetzt vollzogenen Deal liegt die Mehrheit bei den US-Konzernen, der Anteil der chinesischen Muttergesellschaft Bytedance wird unter 20 % gedrückt.

Vor allem die Speicherung der Nutzerdaten, die Moderation von Inhalten, und besonders wichtig die Funktionsweise des Empfehlungsalgorithmus gehen an die neuen Herren. Oracle gilt als größter privater Unterstützer der israelischen Armee. Seine Überwachungsinfrastruktur wird vom israelischen Staat genutzt. Ein Plan ist, die Menschen mit Kameras zu überwachen, deren Bilder in Echtzeit ausgewertet werden. Tiktok ist für Oracle eine Riesenquelle für Daten aller Art und Möglichkeit der Meinungsmanipulation. Die Daten der Nutzer sollen im Cloud-System von Oracle gespeichert werden.

Oracle-Managerin Safra Catz sagt zur Firmenphilosophie des Konzerns: „Wenn die Mitarbeiter nicht mit unserer Mission einverstanden sind, den Staat Israel zu unterstützen, ist das vielleicht nicht das richtige Unternehmen für sie.“

Bemerkung am Rande: Laut Washingon Post seien auf Tiktok bisher die propalästinensischen Inhalte deshalb sichtbarer, weil die Nutzer 17 mal mehr davon produzieren als proisraelische Inhalte. Dazu sagt man nicht Gehirnwäsche sondern sich entwickelndes kritisches und freies Denken gegenüber dem Zionismus, Solidarität mit den Menschen in Palästina.

Quelle: Le Monde Diplomatique