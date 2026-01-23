Nur noch einen Tag bis zur bunten Karnevalsfeier in der Horster Mitte

Beim diesjährigen Programm bleibt mit dem beliebten Dieter Brans aus Essen als Moderator kein Auge trocken.



Zum ersten Mal gelang es, das bekannte Duo Viva L’amour als musikalischen Stimmungsmacher zu gewinnen.



Neben Kostümprämierung und einer gesalzenen Büttenrede tritt die Tanzgruppe des Gelsenkirchner Karnevalsvereins "Bismarker Funken" auf. Seid auf weitere Überraschungen gespannt …



Für beste Versorgung und Getränke ist gesorgt.



Preise und Einlass stehen auf dem Veranstaltungsflyer, den es hier gibt!