Rojava ist nicht alleine! Stoppt Dscholani und die faschistisch-islamistische HTS!

Die Angriffe auf die kurdische Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien nehmen ausgehend von Kämpfen in den kurdischen Vierteln Aleppos seit dem 6. Januar auf gefährliche Art und Weise an Fahrt auf. Sie sind eine Fortsetzung der Angriffe der HTS gegen die Völker Syriens, wie mit den Massakern an Aleviten und Drusen. Der Großangriff richtet sich ganz besonders gegen die Frauen und die bahnbrechenden Errungenschaften für ihre Befreiung in der Region.

Das Konsultativkomitee der Einheitsfront ruft dazu auf, die Errungenschaften der Revolution von Rojava zu verteidigen, die Solidarität mit dem kurdischen Befreiungskampf auf der ganzen Welt zu intensivieren und den Widerstand gegen diese faschistischen Angriffe auf die Straße zu tragen. Dscholani und seine HTS-Truppen dürfen keinen Zentimeter weiter kommen!

Keine einzige Regierung auf der Welt verurteilt dieses brutale Vorgehen – im Gegenteil! Die Angriffe fanden zeitgleich mit den unter der Führung der USA abgehaltenen Syrien-Israel-Gespräche statt, Dscholani und Trump telefonierten miteinander. Während der Angriffe in Aleppo besuchte die deutsche EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen Dscholani, und sicherte Millionen an „Aufbauhilfe“ zu. Auch türkische Streitkräfte sind an den Angriffen beteiligt. Die HTS-Truppen, Handlanger des Imperialismus, rücken weiter vor. Kobane – das Symbol des Sieges über den IS ist in Gefahr!

Die Menschheit ist den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF), YPG und YPJ zu tiefem Dank verpflichtet: Sie haben den IS besiegt! Sie haben tausende der Faschisten über Jahre gefangen gehalten! Unzählige haben dafür ihr Leben gegeben. Und vor allem haben sie nicht nur gegen etwas gekämpft: mit Rojava setzten sie das Leuchtfeuer einer Selbstverwaltung unter führender Rolle von Frauen und Gleichberechtigung aller Ethnien. Das muss Inspiration für alle um Demokratie und Freiheit Kämpfenden bleiben. Der Kampf zur Verteidigung der Selbstverwaltungszentren in Nord- und Ostsyrien reiht sich ein in den antiimperialistischen Kampf auf der ganzen Welt!

Ob Rojava oder der Genozid in Gaza, Venezuela, Iran, Sudan, Grönland… – der Imperialismus zeigt sein blutiges Gesicht. In der Internationalen Antiimperialistischen United Front gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung kommen diese Kämpfe zu einem großen antiimperialistischen Kampf zusammen. Stärken wir unsere Organisation, bauen wir in allen Ländern die Einheitsfront auf!

Es lebe der Widerstand Rojavas! Schützt Kobane!

Es lebe die internationale Solidarität mit Rojava und Palästina, Venezuela, den Völkern des Iran, des Sudan, Grönlands – und allen Ausgebeuteten und Unterdrückten der Welt!

Stärkt die United Front und die antiimperialistischen Parteien und Organisationen in Euren Ländern!

https://www.united-front.info/