Rote Fahne Magazin
Nächstes Titelthema "Immer mehr Milliardäre - immer mehr Armut"
Das Titelthema des nächsten Rote Fahne Magazins 3/2026 soll die drängenden sozialen Fragen der erneut steigenden Inflation, der wachsenden Armut und des gleichzeitigen steilen Anstiegs der Zahl der Milliardäre behandeln. Dafür freuen wir uns über Korrespondenzen, Stimmen und Hinweise, zum Beispiel zu eigenen Erfahrungen beim Einkauf, zur Entwicklung der Lebenshaltungskosten einer Arbeiterfamilie, zu den Folgen der "Bürgergeldreform" oder auch zu Diskussionen am Arbeitsplatz darüber. Bitte bis spätestens Montag, 26. Januar an rotefahne@mlpd.de schicken!