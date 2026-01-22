Santa Fé: YUCCA-Demonstranten fordern Klima-Maßnahmen

Am Dienstag marschierten 1.500 Menschen in Santa Fé vor dem Kapitol des US-Bundesstaats New Mexiko auf. Die Demonstranten forderten von den Gesetzgebern entschlossene Maßnahmen, um den Klimawandel und die Inhaftierung von Einwanderern zu beenden. Organisiert wurde der Protest von Klimaschutzorganisation Youth United for Climate Crisis Action (YUCCA) Jonathan Juarez sagte, dass New Mexico nicht länger als „Rohstoffkolonie“ dienen sollte, und verwies dabei auf die Gewinnung von Uran, Öl und Gas sowie die Nutzung von Wasser zur Kühlung von KI-Rechenzentren. Zoey Craft erläuterte die Zusammenhänge zwischen der Klimakrise und anderen Formen der Ungerechtigkeit. „Unsere Arbeit basiert auf der Erkenntnis, dass die Klimakrise nicht isoliert auftritt“, sagte Craft. „Sie ist untrennbar mit den Systemen der Ausbeutung, des Imperialismus, des Kolonialismus und der Militarisierung verbunden, die unseren Gemeinschaften seit Generationen Schaden zufügen.“