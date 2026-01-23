Slapstick oder Sabotage der Energiewende?

Der Netzanschluss werde gerade „zur Achillesferse der Energiewende“, so der Landesgeschäftsführer der Landesverbandes Erneuerbare Energien (LEE), Christian Vossler (waz.de 12.1.26). Man kneift sich in die Ohren und fragt sich: Unfähigkeit oder gezielte Sabotage gegen die dringend notwendige Umstellung auf erneuerbare Energien?

Es kommt aber noch dicker: Am 21.1.26 berichtete der WDR, dass gerade in den Ausbaugebieten der Windkraft die Bundeswehr Tieffluggebiete reaktiviert hat. Das bedeutet, dass dort die Kampfjets in 76 Meter Höhe fliegen und die 200 Meter hohen Windkraftanlagen dann nicht gebaut werden können, obwohl sie bereits Standort-Genehmigungen hatten. Geeignete Alternativflächen gibt es nicht.

Es ist zu begrüßen, dass die Linke NRW gegen diese Pläne protestiert. Etwas unglücklich gewählt ist der Titel der Erklärung vom 21.1.26 „Windkraftausbau muss Vorrang vor Militarisierung haben!“ Was heißt Vorrang? Die Militarisierung muss konsequent bekämpft werden, ein atomarer dritter Weltkrieg wäre das Ende für die Menschheit und maximale Zerstörung der natürlichen Umwelt. Umweltkampf, Kampf gegen Krieg und Faschismus haben allesamt die gleichen Gegner und sind inhaltlich eng miteinander verbunden. Die AfD will die Windräder gleich einreißen ("Windmühlen der Schande" laut Alice Weidel), Kanzler Merz findet sie auch hässlich und duldet sie nur noch für eine Übergangszeit, wohl bis er dann seine Atomkraftwerkspläne realisiert hat. Aktuell arbeitet die Bundesregierung daran, 40 neue Gaskraftwerke zu genehmigen.

Wir brauchen vor allem wohnortnahe regenerative Energie und Energiespeicher in den Häusern und Stadtteilen. Verpflichtung für alle öffentlichen Gebäude und Industriehallen, dass Solar aufs Dach kommt und geeignete Speicher in den Keller!

Für eine breite antiimperialistische Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung! Das bedeutet Stärkung des Internationalistischen Bündnisses und international der United Front! Mit MLPD und REBELL für den echten Sozialismus, der im Gegensatz zum Kapitalismus die Einheit von Mensch und Natur zumindest auf einer gewissen Stufe noch retten kann!