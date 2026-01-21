Sofortiger Stopp der Angriffe der dschihadistisch-faschistischen HTS! Imperialisten, Faschisten und Zionisten: Raus aus Syrien! Demokratie und Freiheit für die Völker Syriens!

Im Windschatten der imperialistischen Aggressionen in Venezuela, des fortgesetzten Genozids in Palästina und der jüngsten Entwicklungen im Iran, begann in der syrischen Stadt Aleppo ein Genozid der imperialistischen Handlanger HTS gegen die kurdische Bevölkerung in den Stadtteilen Şêxmeqsûd und Eşrefiyê.

120.000 Menschen wurden vertrieben, Hunderte wurden getötet, während ein aufopferungsvoller Widerstand geleistet wurde. Erinnern wir uns daran, dass Hayat Tahrir al-Sham (HTS) eine reaktionäre islamistische Organisation ist, die eine Zeit lang al-Qaida nahestand. Seit der Flucht von Bashar al-Assad ist sie an der Macht in Syrien und wurde von den westlichen Imperialisten von der Liste der terroristischen Organisationen gestrichen. Währenddessen setzt die zionistische Besatzungsmacht ihren expansionistischen Größenwahn für ein Groß-Israel in Syrien in die Tat um, nachdem sie bereits die Golan-Höhen eingenommen hatte.

Die militärischen Aggressionen weiten sich aus. Das Al-Dscholani-Regime und Ankara rückten in koordinierter Weise in den betroffenen Gebieten mit über 40.000 Dschihadisten, Hunderten Panzern und modernem Kriegsgerät vor. Die dschihadistischen Banden der sogenannten syrischen Armee bombardieren unter anderem Dair Hafir und den strategischen Tişrîn-Damm mit zeitgleichen türkischen Drohnenangriffen in der Region. Die Angriffe wurden auf das restliche Rojava mit den Provinzen Deir-e-Zor und Raqqa ausgedehnt.

Diese Angriffe stehen vor dem Hintergrund der kolonialen Besatzungsbestrebungen des faschistischen türkischen Staates in Nord- und Ostsyrien, ihrer Feindschaft gegen das kurdische Volk, der imperialistisch-zionistischen Intervention in Syrien und der Sicherheitsverhandlungen zwischen der HTS und Israel in Paris.

Sie sind eine Fortsetzung der Aggressionen der HTS gegen die Völker Syriens, angefangen mit Massakern gegen die Alawiten, Drusen, die palästinensischen Flüchtlinge und Widerstandskräfte und insbesondere Frauen. Sie richten sich allen voran gegen die revolutionären und demokratischen Errungenschaften in Nord- und Ostsyrien, wie die bahnbrechende Stellung von Frauen in der Gesellschaft, die Räteorganisationen mit nationaler und konfessioneller Gleichberechtigung und die legitime Selbstverteidigung der Völker. Die Syrischen Demokratischen Kräfte haben sich nach Aussagen ihres Kommandeurs Mazlum Abdi zurückgezogen, um einen Bürgerkrieg und weiteres Blutvergießen zu vermeiden. Der vereinbarte Friedensprozess wurde von der islamistisch-faschistischen syrischen Regierung torpediert.

Die HTS ist eine Kraft, die von den britischen und US-amerikanischen Geheimdiensten bewusst gefördert und gesteuert wurde und eine Koalition zutiefst reaktionärer, menschenfeindlicher Banden bildet, die zu großen Teilen keine Syrer sind und Nachfolger des IS. Sie sind die Feinde Syriens, die weder Demokratie noch Stabilität für Syrien bringen werden, sondern unermessliches Leid und Unterdrückung. Die Tatsache, dass sie Infrastruktur angreifen, Zivilisten töten und Menschen aus Wohnhäusern werfen, verdeutlicht ihren Charakter. Sie haben enge Beziehungen zu Saudi-Arabien und zur Türkei, stehen im Dienst imperialistischer und zionistischer Interessen und lassen zu, dass wichtige Teile Syriens besetzt werden, um die Region neuzuordnen.



Als Internationale Koordinierung revolutionärer Parteien und Organisationen (ICOR) stehen wir in voller Solidarität mit den revolutionären Kräften in Nord- und Ostsyrien und den breiten Massen Syriens, die sich nach Demokratie und Freiheit sehnen.



Wir stehen an der Seite der Kämpfe der Völker Syriens für ihre eigene Befreiung vor imperialistischer, kolonialer Intervention und Besatzung durch die Türkei, Israel und den US-Imperialismus.

Wir stehen an der Seite des kurdischen Volkes und hinter seinen legitimen Forderungen nach Selbstbestimmung und einem freien Leben in Würde.

Nur die Völker selbst werden sich befreien können. Doch sie brauchen die internationale Solidarität der Arbeiter und Völker der Welt. Deshalb rufen wir zur Solidarität mit den Völkern Nord- und Ostsyrien auf gegen die jetzigen und zukünftigen Angriffe, die in Vorbereitung sind. Ihr seid nicht allein!

Bekämpft die faschistische HTS, Handlanger des Imperialismus!

Stoppt die türkische Besatzung in Syrien!

Stoppt die imperialistische und zionistische Intervention in Syrien!

Für eine vereinte demokratische Republik Syrien und das Selbstbestimmungsrecht der Kurden und aller anderen Ethnien!

Hier gibt es die Resolution als pdf-Datei mit allen Unterzeichnern