Solidarische Grüße vom Internationalistischen Bündnis in Deutschland!

Wir verurteilen den Angriff der Vereinigten Staaten auf die nationale Unabhängigkeit Venezuelas! Wir und andere haben sofort in vielen Städten Deutschlands Proteste organisiert. Die deutsche Regierung, selbst imperialistisch, ist natürlich weder willens noch in der Lage, dieses Verbrechen zu verurteilen, sondern relativiert es stattdessen.



Aber der Protest wächst weltweit. Die Menschen sind empört über diese eklatante Verletzung aller internationalen Gesetze und Gepflogenheiten. Dies ist eine Rückkehr zum Kolonialismus: die Plünderung von Ressourcen und die Unterdrückung jeglicher Opposition mit Gewalt.



Unsere Solidarität mit Venezuela ist kein Bekenntnis zu Maduros Politik. Es ist ein Bekenntnis zur Souveränität Venezuelas. Deshalb muss Maduro freigelassen werden, und das faschistische Trump-Regime muss die Familien der von ihm Ermordeten entschädigen und für den von ihm angerichteten Schaden aufkommen.



Und warum ist das passiert? Die multipolare Welt ist eine Welt konkurrierender Imperialisten, wie Putins Russland, Xis China oder die von Deutschland und Frankreich angeführte Europäische Union. Wir dürfen uns auf keine Seite stellen, sondern müssen sie alle bekämpfen, vor allem diejenigen in unseren eigenen Ländern.



Angesichts ihres Kolonialismus müssen wir uns auch daran erinnern, dass die Trennlinie nicht zwischen dem Globalen Norden und dem Globalen Süden verläuft, sondern zwischen oben und unten, zwischen den Monopolen und den Massen, zwischen den Herrschenden und den Beherrschten. Wir müssen zusammenstehen!



Es lebe die internationale Solidarität!

Tod dem Imperialismus und dem Faschismus!

Es lebe die Einheitsfront!

Hier gibt es den Beitrag als pdf-Datei in Deutsch

Hier gibt es den Beitrag als pdf-Datei in Englisch