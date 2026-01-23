Solidarität mit dem IG-Metall-Betriebsrat Markus Stockert – Gütetermin

Er findet am Mittwoch, 28. Januar, um 12.45 Uhr, im Arbeitsgericht Duisburg, Aackerfährstr. 40 statt.

Der Solidaritätskreis „Keiner schiebt uns weg“ lädt ein zur Solidaritätskundgebung, die um 12 Uhr vor dem Arbeitsgericht stattfinden wird. Die thyssenkrupp Stahl AG hat gegen Markus Stockert eine Abmahnung ausgesprochen, weil er im Rahmen seiner Betriebsratstätigkeit seine Kollegen darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie das Recht haben, an der angekündigten Betriebsratsinformation teilzunehmen.



Dazu müssten sie sich bei ihrem Vorgesetzten abmelden. Also eine Abmahnung für eine rechtmäßige Betriebsratstätigkeit. Und diese Abmahnung hat der Vorstand zwei Monate nach dem konkreten Vorgang ausgesprochen. Auch das ist äußerst fragwürdig, sollen Abmahnungen doch zeitnah ausgesprochen werden.

Was ist in diesen 2 Monaten passiert?

Mitte Juli einigten sich die Verhandlungskommissionen von tkse und der IG Metall auf einen „Sa­nierungs“-Tarifvertrag, der den Abbau bzw. die Ausgliederung von 11.000 Arbeitsplätzen und deutliche tarifliche Einschnitte (z. B. 10 Prozent Lohnkürzung) für die Kollegen bedeutete.

Die Monate Juli und August waren durch einen deutlichen Rückgang der Rohstahlproduktion gekennzeichnet.

Die Stilllegung von Hochofen 9 wurde auf den 22. Oktober 2025 vorgezogen.

Für den Vorstand Anlass genug, sich gegen Widerstand der Be­legschaft „absichern“ zu wollen. Die Belegschaft, die IG Metall und der Betriebsrat sollen einge­schüchtert werden. Dem soll diese an den Haaren herbeigezogene Abmahnung eines kämpferischen IG-Metall-Betriebsrates dienen! Dem gilt es, gemeinsam entgegenzutreten! Erklärt eure Unterstützung und Solidarität! Kommt zahlreich zur Kundgebung am 28. Januar um 12 Uhr, und zum Gütetermin!