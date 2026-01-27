Solidarität mit Venezuela

Wie aber reagiert die EU? Wie reagiert die deutsche Bundesregierung auf dieses ungeheuerliche Vorgehen gegen Venezuela?



Die systematische NATO-Osterweiterung nach 1991 bis an die Grenzen Russlands, erreichte mit dem faschistischen Putsch in der Ukraine 2014

ihren vorläufigen Höhepunkt. Die einkalkulierte "heftige Reaktion Russlands" (damaliger US-Präsident Joe Biden) mündete in einen Krieg, den Russland seit 2022 gegen die Ukraine führt und der bis heute Hunderttausende Menschenleben gekostet hat.



Eine beispiellose Aufrüstung innerhalb der NATO und der EU ist die Folge. Allein Deutschland stellt zusätzlich zum Militäretat von demnächst 5 Prozent vom BIP, ein Sondervermögen von 1,5 Billionen Euro zur Verfügung. Davon direkt eine Billion ausschließlich für militärische Zwecke und eine halbe Billion für den Ausbau militärischer Infrastruktur.



Die Weltkriegsvorbereitungen seitens USA, NATO und anderer westlicher Verbündeter werden systematisch ausgebaut. Die Wiedereinführung der „Wehrpflicht“ in Deutschland und Milliardenaufträge an Rüstungskonzerne weltweit, lassen eine militärische Konfrontation mit China und Russland näher rücken.



Und das passiert, während die schön geschriebene Arbeitslosigkeit immer weiter steigt, während die Armut in Deutschland immer weiter um sich greift. Unbezahlbare Mieten, marode Schulen, Universitäten, Kindergärten und Kitas gehören zum Deutschlandbild. Militarisierung und Faschisierung auf allen gesellschaftlichen Ebenen begegnen uns tagtäglich.



Ohne den Aufbau einer antifaschistischen Einheitsfront, die alle linken, sozialistischen, kommunistischen und antifaschistischen Kräfte umfasst, lässt sich das finale Ende dieser politischen Entwicklung nicht aufhalten.



Die Einheitsfront ist nötig, unabhängig von unterschiedlichen Einschätzungen und Meinungen zu politischen Ereignissen, unabhängig von der Bewertung und Analyse des Weltgeschehens.

Der drohende Dritte Weltkrieg, der ein atomar geführter Weltkrieg sein wird, führt zur Vernichtung und Zerstörung und zum Ende jeglicher Zivilisation weltweit. Diese Entwicklung müssen wir gemeinsam stoppen!

Solidarität mit dem Volk Venezuelas

Für die Einheit aller linken Kräfte in unserem Land.

Venceremos - Wir werden siegen!