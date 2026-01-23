Fernsehtipp
Spannende Sendung zur Energiegewinnung
In der ZDF-Mediathek findet sich eine Sendung aus der Reihe MAITHINK X – Die Show. Der Beitrag trägt den Titel "Die größten Mythen der Energiewende". In der Beschreibung wird er so erläutert: "100 Prozent erneuerbare Energie – geht das? Um die Energiewende ranken sich viele Mythen und Desinformationen. Zeit für einen Mythbuster: MAITHINK X klärt auf." In der Sendung werden verschiedene Mythen zur Produktion von Heizenergie für Wohnungen aufgedeckt. Vor allem jene, die aus dem Hause AfD & Co. stammen, um die Energiewende zu torpedieren. Spannend ist auch der genauere Blick auf das Thema Holzpelletheizung.