Hände weg von Rojava!
Tausende strömen unter Lebensgefahr über die Grenze nach Kobanê
In der Türkei haben sich tausende Menschen auf den Weg zur Grenze bei Kobanê gemacht. Es kursieren Videos, in denen Menschen in der Grenzstadt Nusaybin zu Hunderten über die Grenze nach Nordostsyrien gehen, unter scharfem Beschuss durch türkische Militärs. Ebenso bewegen sich Zivilisten aus Erbil und Sulaimaniyya (Irakisch-Kurdistan) Richtung Grenze. Sie sind fest entschlossen, bei der Verteidigung der Stat zu helfen.