Tausende strömen unter Lebensgefahr über die Grenze nach Kobanê

In Abu Dhabi ging der zweite Verhandlungstag bei den trilateralen Gesprächen zwischen Kiew, Moskau und Washington ergebnislos zu Ende. Ein Ende des Kriegs ist bisher nicht absehbar. Die Bombardements durch das russiche Militär gehen unvermindert weiter und treffen die ukrainische Infrastruktur. Die Menschen leiden schwer in dem eiskalten Winter in Hochhäusern ohne Strom und Heizung. Zunehmend gibt es auch Nachrichten aus Russland, dass Menschen verzweifelt nach Angehörigen suchen, die in der Armee waren oder sind: Sind sie tot, verwundet oder in einem Gefecht? Trump, der diesen Krieg ja in weniger als 24 Stunden beenden wollte, hat Selenskyj in Davos neue Waffen versprochen.