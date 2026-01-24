Ukraine: Zehntausende Haushalte ohne Strom und Heizung

Zehntausende palästinensische Bürger Israels beteiligen sich an einem Generalstreik, um gegen die steigende Gewalt- und Kriminalitätsrate zu protestieren, und werfen der israelischen Polizei vor, ihre Gemeinden nicht zu schützen. Der Streik begann am Dienstag in der nordisraelischen Stadt Sakhnin, nachdem die Stadtverwaltung, das Volkskomitee und das allgemeine Elternkomitee zu einem unbefristeten Streik gegen die zunehmende Waffengewalt und die Komplizenschaft der israelischen Regierung mit dem organisierten Verbrechen aufgerufen hatten. Seitdem haben sich mehrere andere Gebiete mit palästinensischer Mehrheit dem Protest angeschlossen, sodass es sich um eine der größten Proteste in der Gemeinde seit Jahren handelt. Seit dem 7. Oktober 2023 werden die Rechte der Minderheit immer stärker eingeschränkt.