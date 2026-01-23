Rolle der Bundesregierung besonders im Visier
Ulm: Solidarität mit Rojava
In Ulm demonstrierten am vergangenen Montagabend knapp 200 Menschen, vorwiegend kurdischer Herkunft und relativ junge, gegen die derzeitigen Angriffe auf die kurdischen Gebiete.
Von einem Korrespondenten
Auch MLPD und der Jugendverband REBELL hielten Redebeiträge, sowie das Solinetz Ulm.
Besonders ins Visier genommen wurde die Rolle der Bundesregierung und der Zusammenhang zu anderen Krisenherden wurde aufgezeigt. Unsere Leitlinie muss sein: Arbeiter aller Länder und Unterdrückte – vereinigt euch!