Heute Branchenstreiktag der Beschäftigten der Autobahn-GmbH

Darüber hinaus organisieren die Kolleginnen und Kollegen im Rahmen der Tarifrunde der Länder weitere Warnstreiks, nachdem die zweiten Tarifverhandlungen letzte Woche ergebnislos zu Ende gegangen waren.

In einer Pressemitteilung von Ver.di heißt es dazu:

„Zum bundesweiten Branchenstreiktag Straße sind die rund 14.000 Beschäftigten der Autobahn GmbH des Bundes sowie die etlichen Tausend Beschäftigten der Landesstraßenbauverwaltungen zu Arbeitskampfmaßnahmen, Protestaktionen und Kundgebungen aufgerufen. Die Warnstreiks finden an insgesamt 18 Standorten bundesweit statt.



Christine Behle, stellvertretende Ver.di-Vorsitzende, zuständig für beide Bereiche: 'Straßen sind der Verkehrsträger Nummer 1 in Deutschland – jeden Tag kümmern sich Abertausende Beschäftigte um einen möglichst reibungslosen Verkehr auf Autobahnen, auf Bundes- und Landesstraßen, auf Brücken und in Tunneln. Und sie wollen mit diesem gemeinsamen Streiktag zeigen, dass ihre Arbeit besser bezahlt gehört.“

Heute gibt es Aktionen und Arbeitsniederlegungen unter anderem in Niederlassungen und Außenstellen der Autobahn GmbH geben, etwa in Nürnberg, Rostock, Stuttgart, Hannover, Montabaur, Hamm, Gelsenkirchen, Köln, Kiel, Hamburg und Berlin. Arbeitskampfmaßnahmen sind auch in den Landesstraßenbauverwaltungen geplant, darunter in Straßenmeistereien sowie in Verkehrs- und Tunnelleitzentralen, etwa in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. In Nordrhein-Westfalen werden am Dienstagnachmittag sämtliche 28 Landestunnel bestreikt, sodass hier und anderswo mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen ist. Für die Versorgung von Notfällen ist jederzeit gesorgt, dazu wurden Notdienste vereinbart.“

Ver.di NRW informiert:



„Darüber hinaus werden im Rahmen der Tarifrunde der Länder in Nordrhein-Westfalen auch in weiteren Bereichen die Warnstreiks fortgesetzt. Dazu zählen unter anderem die Uniklinik Düsseldorf mit ihren Tochtergesellschaften, die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sowie Standorte von IT.NRW.

In Hamm, Gelsenkirchen und Köln finden am 20. Januar Kundgebungen im Rahmen des Branchenstreiktags Straße statt. Die Veranstaltungen sind für den Vormittag zwischen 11:00 und 12:00 Uhr geplant.

Kundgebungsorte: