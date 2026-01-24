Verfassungsschutz verhindert Einbürgerung von Antifa-Aktivist Danial Bamdadi

Weil sein Vater im Iran politisch verfolgt wurde, kam er vor dreizehn Jahren mit seiner Familie nach Deutschland. Hier machte er das Abitur und studierte, um dann für die IG Metall tätig zu werden. „Das zuständige Ausländeramt Rems-Murr-Kreis verweigert ihm den deutschen Pass mit dem Hinweis auf sein angebliches 'linksextremistisches' Engagement. Die Behörde, unterstützt vom Landesverfassungsschutz, sieht in ihm immer noch einen gewaltorientierten Linksextremisten, der sich an Demonstrationen gegen rechte Gruppen beteiligt habe.“ (1)



Auf www.change.org wird in einer von bisher 6400 unterzeichneten Petition zur Unterstützung von Danial Bamdadi aufgerufen. Dort heißt es: „Er setzt sich für demokratische Teilhabe und gegen Rechtsradikalismus ein. Dass ihm nun die Staatsbürgerschaft verweigert werden soll, ist kein isolierter Einzelfall, sondern Ausdruck eines gesellschaftlichen und institutionellen Rechtsrucks, in dem Engagement gegen Rechtsradikalismus zunehmend delegitimiert wird.“ Die Petition haben alle Bundesvorstandsmitglieder der IG Metall unterschrieben. (Hier geht es zur Petition.)

Im Kampf um seine Staatsbürgerschaft und zur Verhinderung einer möglichen Ausweisung kann Danial noch weitere Solidarität gebrauchen! Es stärkt zugleich die Bewegung „Gib Antikommunismus keine Chance!“, die vom Internationalistischen Bündnis initiiert wurde. (2)

Unterstützt die Petition, macht den skandalösen Vorgang bekannt und kommt am Montag, 26. Januar, um 13 Uhr (12.30 Uhr Treffpunkt) zum Verwaltungsgericht in Stuttgart, Augustenstraße 4.