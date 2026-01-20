AKTUELL!

Verteidigt Rojava! Proteste der kurdischen Bewegung dazu ab sofort!

Kundgebung vor kurzem in Essen (rf-foto)

Wir berichten auf Rote Fahne News laufend über die Angriffe auf die kurdischen Gebiete in Aleppo und die Gebiete Rojavas und über die Proteste gegen das Vorgehen des syrischen Dscholani-Regimes und des türkischen Erdogan-Regimes. Auch die deutsche Regierung ist Komplize dieses Vorgehens. Die MLPD protestiert entschieden dagegen und unterstützt die Proteste.

 

Hier sind die aktuellen Protestkundgebungen