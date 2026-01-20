Verteidigt Rojava! Proteste der kurdischen Bewegung dazu ab sofort!

Country-Legende Dolly Parton wird heute 80 Jahre alt. Sie ist eine der reichsten Frauen der Welt. Als Befürworterin von Schönheitsoperationen ist sie kein Vorbild für junge Frauen. Allerdings ist sie wegen ihrer Empathie für Menschen, die wenig Geld haben, und für die sie immer wieder sehr hohe Beträge spendet, und ihres ausgeprägten Engagements für homo-, bi- und transsexuelle (usw.) Menschen als warmherziger Mensch sehr bemerkenswert. Wegen Letzterem sah sie sich im ultrareaktionären Bibel-Belt der Südstaaten sogar mehrfach mit Morddrohungen konfrontiert. Außerdem ist sie trotz ihres vielen Gelds für ihre Bodenständigkeit bekannt. Mit ihrem Mann, den sie in einem Waschsalon kennengelernt hatte, war sie bis zu seinem Tod im letzten Jahr fast 60 Jahre verheiratet. Parton stammte selbst aus armen Verhältnissen und hat nie vergessen, wo sie herkommt: So spendet sie Geld dafür, dass Kinder lesen lernen, gab 8 Millionen US-Dollar für die Opfer von Waldbränden und sorgte in der Hochzeit der Covid-19-Pandemie mit einer Spende dafür, dass der Moderna-Impfstoff entwickelt werden konnte. Davon abgesehen: Ohne den von ihr geschriebenen Hit "I will allways love you", der Whitney Houston im Film Bodyguard endgültig zum Superstar machte, wären viele romantische Kinoabende erst gar nicht entstanden. Happy Birthday, Dolly.