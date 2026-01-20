Vorbereitungstreffen: Macht mit! Kommt vorbei!

Wann und wo?

Das Treffen findet am 8. Februar in der Zeit von 13 Uhr bis 15 Uhr im Jugendzentrum CHE, An der Rennbahn 2, 45899 Gelsenkirchen, statt.

Was ist das Internationale Pfingstjugendtreffen?

Die Internationalen Pfingstjugendtreffen sind eine Bewegung für die Zukunftsinteressen der Jugend. Wir sind ein Zusammenschluss von Jugendgruppen, Jugendverbänden und Jugendvertretungen, Bands, Vereinen, Sportgruppen, Jugendhäusern, Parteien, Organisationen und zahlreichen Einzelpersonen.

Konzerte, Songcontest, Gesprächsrunden, Sportturniere, leckeres Essen, Kinderprogramm und vieles mehr wollen wir gemeinsam vorbereiten!

Bei Fragen oder Interesse: buero@pfingstjugendtreffen.de

Mehr Infos gibt es hier.

Hier gibt es den Flyer fürs Vorbereitungstreffen