Tarifergebnis Holz- und Kunststoff-Industrie
„Warnstreiks machten Nullrunde zur Nullnummer“
Wie die Gewerkschaft Ver.di mitteilt, erhalten die Beschäftigten in der Holz- und Kunststoff-Industrie mehr Geld. Nach zwei Monaten Verhandlungen und engagierten Warnstreiks haben sich IG Metall und die Kapitalisten in Baden-Württemberg auf das bundesweit erste Ergebnis in dieser Tarifrunde geeinigt. Bundesweit hatten 7500 Beschäftigte mit Aktionen Druck für Bewegung an den Verhandlungstischen gemacht. Konkret wurde vereinbart, dass die Monatslöhne in zwei Stufen um insgesamt 4,2 Prozent steigen. Dazu erhalten die Beschäftigten im April 2026 eine Einmalzahlung von 300 Euro, die Krisenunternehmen allerdings im "begründeten Fall" verschieben können.