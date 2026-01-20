Weder Dänemark noch die USA, Grönland gehört dem grönländischen Volk!

Eine Formulierung sehen wir allerdings kritisch: Wir denken nicht, dass die grönländischen Arbeiter den Plänen der Imperialisten schutzlos ausgeliefert sind. Es liegt an ihnen, sich zu organisieren und gemeinsam mit den Arbeitern anderer Länder den Imperialismus zu besiegen.

Hier die Erklärung der Kommunistischen Jugend Dänemarks

Als Ergebnis der US-Wahlen sehen wir nun, wie die Imperialisten sowohl in Dänemark als auch in den USA sich gegenseitig überbieten, um uns zu versichern, wer Grönland am besten regieren kann. Die dänische Bourgeoisie, vertreten durch ihre Politiker, bringt jetzt eine reaktionäre und rassistische Sichtweise nach der anderen vor. Allen gemeinsam ist, dass sie glauben, für das Volk Grönlands sprechen zu können, obwohl sie gleichzeitig rassistische Illusionen über das Volk Grönlands verbreiten. ...



Durch wirtschaftliche Abhängigkeit und militärische Präsenz hält Dänemark Grönland in eisernem Griff, während es seine Ausbeutung als „Wohltätigkeit“ darstellt. Das ist dieselbe kolonialistische Strategie, die Imperialisten schon immer angewendet haben – Unterdrückung als Fürsorge zu tarnen. Diese Heuchelei wird sich wahrscheinlich nicht ändern, egal ob es nun dänische Kronen oder US-Dollar sind, die die Abhängigkeit Grönlands sichern. ...



Ob es nun die USA oder Dänemark sind, das Ergebnis ist das gleiche: die fortgesetzte Ausbeutung der grönländischen Arbeiter zugunsten der dänischen und internationalen Monopolkapitalisten und ihrer natürlichen Ressourcen, die den Monopolen unterliegen, und nicht zugunsten der Unabhängigkeit Grönlands. Darüber hinaus bleibt die geografische Lage Grönlands für Dänemark, die Vereinigten Staaten und die NATO wichtig, um ihre Position gegenüber Russland und China im Nordatlantik zu sichern. Der Wettbewerb zwischen den Imperialisten wird zu einem Verhandlungspfand, das höchstwahrscheinlich zum wichtigsten Faktor in den Verhandlungen zwischen Dänemark und den USA wird und somit die Bevölkerung von Grönland unterwirft. ...

In dieser Situation wird deutlich, wie kritisch das Fehlen einer kommunistischen Partei in Grönland, Dänemark und den USA ist. Die grönländischen Arbeiter sind den Plänen der Imperialisten schutzlos ausgeliefert.

Die Kommunistische Jugend Dänemarks stellt fest: Grönland gehört den grönländischen Massen!



Wir verurteilen den dänischen Kolonialismus und den amerikanischen Imperialismus aufs Schärfste. Die Zukunft Grönlands darf nicht von Imperialisten bestimmt werden, sondern vom grönländischen Volk selbst.



Aufbau der kommunistischen Partei in Grönland, Dänemark und den USA!

Nieder mit dem dänischen und dem amerikanischen Imperialismus!

Nein zu Chauvinismus und Rassismus gegen das grönländische Volk!