Das Thema des Abends lautet: "Wie geht es weiter im neuen Jahr? Die Bergleute und ihre Familien stehen vor großen Herausforderungen."



Der erfolgreiche Widerstand gegen die beabsichtigte „Luxussanierung“ von Bergmannswohnungen in Marl-Hüls durch VIVAWEST, einer Tochter von RAG/RAG-Stiftung, geht in die nächste Runde. Wir beraten die weiteren Schritte und Maßnahmen.



Und es gibt einen Bericht vom bundesweiten Treffen der kämpferischen Bergarbeiterbewegung, das den Blick über die Grenzen hinaus auf Millionen Bergleute gerichtet hat, die in harten Auseinandersetzungen stehen.



Weitere Treffen in 2026 immer am dritten Dienstag im Monat um 18.30 Uhr am 17. Februar, 17. März, 21. April, 19. Mai, 16. Juni, 21. Juli, 22. September, 20. Oktober, 12. November, 15. Dezember.

Hier gibt es den Flyer zur Veranstaltung