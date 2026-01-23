Wir wollen hier keine AfD-Jugendorganisation

Die MLPD ergriff sofort die Initiative und lud kurzfristig Organisationen, Initiativen, Einzelpersonen, verschiedene Freunde und die lokalen Medien ein. So wurde innerhalb von 24 Stunden eine Protestkundgebung von Antifaschistinnen und Antifaschisten organisiert. Ein Dutzend Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen teil.



Es wurde u.a. über Faschismus und den MODERNEN Faschismus diskutiert und darüber, dass es unbedingt wichtig und notwendig ist, den antifaschistischen Widerstand und den Kampf gegen die akut faschistische Gefahr breit und über weltanschauliche Grenzen hinweg weiter aufzubauen.



Einig war man sich darin, dass gerade Jugendliche und Kinder oft noch eine intensive Aufklärungsarbeit über Faschismus, die faschistische AfD und ihre Jugendorganisation brauchen. Denn die AfD will über soziale Medien mit Lügen, Demagogie und Hetze gegen Flüchtlinge eine Verwirrung in den Köpfen und Herzen der jungen Menschen fördern. Andererseits ist es gerade die Jugend, die im antifaschistischen Kampf oft an vorderster Front steht. Nach der Protestkundgebung wurden Adressen für eine weitere Zusammenarbeit ausgetauscht.



Nicht unerwähnt bleiben soll der Artikel mit Foto in der lokalen Presse. Die beiden Plakate der MLPD/Int. Liste zum "Verbot der AfD..." und "Jugend braucht Zukunft – Stopp der Militarisierung" wurden gut sichtbar in der Presse vorgestellt.