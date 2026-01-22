Wird ICE einen Massenstreik in Minnesota auslösen?

Minnesota scheint sich auf einen Massenaufstand vorzubereiten. Gewerkschaften, Gemeindeorganisationen, Glaubensführer und kleine Unternehmen rufen dort zu einem landesweiten Tag ohne Arbeit (außer Notfalldiensten), ohne Schule und ohne Einkaufen am 23. Januar auf.



Die schwelenden Unruhen schwollen am 7. Januar zu einem nationalen Aufschrei an, nachdem der ICE-Agent Jonathan Ross die Dichterin und Mutter von drei Kindern, Renee Nicole Good, in Minneapolis erschossen hatte, während sie und ihre Frau beobachteten, wie Bundesagenten ihre Nachbarschaft überfluteten.



Eine Woche später schoss ein anderer Bundesagent einem lateinamerikanischen Einwanderer aus Venezuela ins Bein. ICE-Agenten haben Demonstranten chemische Mittel in die Augen gesprüht. Am Mittwochabend zündeten sie eine Tränengasgranate unter dem Auto einer Familie, die gerade vom Basketballtraining nach Hause fahren wollte; das Baby, das in seinem Kindersitz angeschnallt war, wurde bewusstlos geschlagen.



Trumps Regime hat rassistische Angriffe auf somalische, lateinamerikanische und asiatische Gemeinschaften verstärkt – sie schlagen Türen ein, überfallen kleine Geschäfte und zwingen sie zur Schließung, verfolgen Schulbusse, werfen Tränengas vor Schulen und umzingeln Krankenhäuser. Er hat damit gedroht, das Aufstandsgesetz anzuwenden, das ihm erlauben würde, das Militär in Minneapolis einzusetzen.



Unter Belagerung verlassen sich die Einwohner Minnesotas auf Organisationen am Arbeitsplatz und in ihrer Nachbarschaft, um dem Terror ein Ende zu setzen.



„Wir werden nicht einkaufen gehen. Wir werden nicht zur Arbeit gehen. Wir werden am Freitag, dem 23. Januar, nicht zur Schule gehen. Manche Leute nennen das einen Streik“, sagte JaNaé Bates Imari von der Camphor Memorial United Methodist Church auf einer Pressekonferenz am Dienstag. „Für viele von uns ist dies unser Recht auf Verweigerung, bis sich etwas ändert.“



Hier gibt es den kompletten Artikel auf Englisch