Zu Jugend und Social Media

... Es ist sehr zu begrüßen, dass dieses Thema nun gründlich behandelt wird! Dafür danken wir euch. Richtig ist, dass in dem Thema die konkretisierten und aktualisierten Forderungen der MLPD zu dem sehr umfassenden Thema zur Diskussion gestellt werden. Dass die sozialen Medien bzw. das Internet für Schule, Ausbildung und Studium sehr wichtige Quellen geworden sind. Klar ist auch, dass man das aber auch kritisch verwirklichen muss, denn diese Massenmedien sind in der festen Hand internationaler Medienkonzerne, die eng mit dem internationalen Finanzkapital verschmolzen sind. Ihr Ziel ist es, die Jugend an dieses destruktive kapitalistische System zu binden.

Deshalb wird auch die fortschrittliche Seite massiv behindert, wenn nicht sogar verhindert. Eine sehr wichtige Frage ist, ab welchem Alter Kinder an die Nutzung sozialer Medien, insbesondere über das Smartphone/Tablet usw., herangeführt werden sollten. Dabei möchte ich ebenfalls aus dem Parteiprogramm S. 130 zitieren, wo es heißt: „Sie (die MLPD) führt einen entschiedenen Kampf gegen den Raubbau an den Lebenskräften und der Gesundheit der Jugend.“ Diese grundlegende Seite wird aber in dem Artikel noch gering geschätzt. ...



Hier gibt es den kompletten Leserbrief