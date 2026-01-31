7 Prozent sind eher zu wenig

Durch den staatsmonopolistischen Kapitalismus zu Kommunalkapitalisten degradierte "Volksvertreter" nennen das "inakzeptabel". Inakzeptabel ist die Verschwendung öffentlicher Gelder für Großprojekte wie Stuttgart21, BER, Elphi oder "Kriegsertüchtigungen".



Sie kosten grundsätzlich mehr als geplant und füllen sowohl den "Amigos" in der Industrie die Taschen als auch über die damit einhergehende Staatsmehrverschuldung den "Amigos" im Bankwesen. Angesichts dieses Selbstbedienungsladens sind 7 Prozent eher zu wenig.



"Her mit dem ganzen Leben", fordert die Frauenbewegung. Her mit dem ganzen Leben müssen auch alle Übrigen fordern, bis die Tage des Selbstbedienungsladens gezählt sind.