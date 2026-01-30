Altbekannte Rhetorik: Zu Throms Äußerungen

Der Anschlag auf das Berliner Stromnetz war ein Angriff auf die Bevölkerung und hat nichts mit linker Politik zu tun! Es gibt keine Gewerkschaft, keine Umweltgruppe und keine linke Partei, die ihn rechtfertigt oder gar befürwortet.

Mit dem Begriff „Linksextremismus“ sollen Vorbehalte im Rundumschlag geschürt werden: gegen MLPD, DKP und Linke, gegen die Rote Hilfe, antifaschistische Gruppen und das Soziale Zentrum „Käthe“. Was hat der „Extremismusforscher“ Hansen denn erforscht?

Das ganze Interview liest sich wie ein Aufguss altbekannter antikommunistischer Rhetorik. Herrn Throms Vorstoß ist eine Steilvorlage zum AfD-Wahlkampfauftakt in Heilbronn. Der antifaschistische Protest soll gespalten werden. Alle, die es mit Demokratie und Menschenrechten halten, sollten jetzt erst recht zusammenstehen: von Religion bis Revolution, alle zusammen gegen Krieg und Faschismus!