Am kommenden Donnerstag bundesweiter Jugend-Warnstreiktag

In NRW plant Ver.di in Düsseldorf eine Demonstration zum Finanzministerium mit anschließender Kundgebung. Auch in der zweiten Verhandlungsrunde haben die Vertreter der Länder kein konkretes Angebot gemacht. Das gilt auch besonders für die Forderungen zur Jugend. Ver.di fordert in der laufenden Tarifrunde monatlich 200 Euro mehr, die unbefristete Übernahme von Auszubildenden und dual Studierenden im erlernten Beruf, sowie einen bundesweiten Tarifvertrag für studentische Beschäftigte (TVStud).



„Rund 300.000 studentische Beschäftigte arbeiten bundesweit unter unsicheren Bedingungen“, betont Frank Bethke, stellvertretender Landesbezirksleiter von Ver.di in NRW. „Befristungen, niedrige Löhne und unbezahlte Mehrarbeit sind Alltag. Diese Tariflücke im Öffentlichen Dienst muss geschlossen werden – nur mit sicheren Stellen und fairer Bezahlung sichern wir gute Lehre, Forschung und Verwaltung."



Auch wenn die augenblicklich die Preise langsamer steigen, sind sie vor allem für lebensnotwendige Waren auf einem Niveau, dass sie für viele Azubis oder Studenten nur schwer zu stemmen sind.

Ablauf in Düsseldorf:

10.30 Uhr: Start der Auftaktkundgebung (vor dem DGB-Haus, Friedrich-Ebert-Straße 34–38, 40210 Düsseldorf)

10.45 Uhr: Fotoaktion mit Konfetti

11 Uhr: Start der Demo

11.30 Uhr: Zwischenstopp am Finanzministerium

12.20 Uhr: Start der Abschlusskundgebung (Marktplatz)

Das Ende ist für ca. 13.30 Uhr geplant.



