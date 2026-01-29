Auf jeden Bürger entfallen jährlich 16 Kilo Textilmüll?

Erschreckend viel, denke ich. Ich mache den Test: Angezogen mit Unterwäsche, T-Shirt, Socken, Hemd, Jeans und Hoodie trage ich knapp 2 Kilogramm Textilien mit mir herum. Die müsste ich also pro Jahr achtmal wegschmeißen, um auf die 16 Kilo zu kommen?! Bei mir ist das eher andersrum, ich entsorge das vielleicht alle acht Jahre einmal.

Da haben die Statistiker wohl einiges mehr auf den einzelnen Bürger runtergerechnet: Wohntextilien, industriell genutzte Textilien, unverkaufte Neuware und so weiter. Viele überflüssige Wegwerfartikel der kapitalistischen Produktion. Aber genau die wird aus der Schusslinie genommen, wenn es heißt: Auf jeden Bürger entfallen jährlich 16 Kilogramm Textilmüll …