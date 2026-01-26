Verschärfte Weltkriegsvorbereitung
Automatisierte NATO-Waffensysteme gegen Russland
Die NATO plant an ihrer Ostflanke eine "automatisierte Zone" einzurichten. Dort sollen in erster Linie Kampfroboter und Kampfdrohnen mit ferngesteuerten oder teilautomatisierten Systemen zum Einsatz kommen. Das ist ein weiterer Schritt in der massiven Aufrüstung zur Weltkriegsvorbereitung - gerechtfertigt als Abschreckung gegenüber Russland. Automatisierte oder teilautomatisierte Waffensysteme bergen eine große Gefahr einer unkontrollierten Kettenreaktion innerhalb von Sekunden. In seinem Beschwichtigungsversuch, dass der Einsatz dieser Waffensysteme immer nur mit menschlichen Entscheidungen erfolgt, führt Brigadegeneral Thomas Lowin gar aus: "Nur mit unbemannten Systemen ist kein Gegner dauerhaft abzuschrecken oder zu stoppen ... Am Ende heißt es immer: Soldaten gegen Soldaten."