Indien
Bankangestellte streiken landesweit für die 5-Tage-Woche
Am Dienstag organisierten die Gewerkschaften in Indien einen landesweiten Streik der Bankangestellen. Beim Streik geht es um die seit langem bestehende Forderung nach einer Fünf-Tage-Woche bei den Banken. Das United Forum of Bank Unions (UFBU), das neun großen Bankgewerkschaften vertritt, hat den Streik ausgerufen, nachdem die Gespräche mit den Behörden zu keinem Ergebnis geführt hatten. Der Streik hat die großen Banken des öffentlichen Sektors getroffen, darunter die State Bank of India (SBI), die Punjab National Bank (PNB), die Bank of Baroda (BoB) und andere staatliche Kreditinstitute. Die Filialen dieser Banken blieben geschlossen. In mehreren Städten gab es Demonstrationen.