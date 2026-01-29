Belgrad/Serbien
Tausende demonstrieren für bessere Bildung und Neuwahlen
In Serbiens Hauptstadt Belgrad haben am Dienstag Tausende Menschen gegen die Politik der Regierung im Schul- und Universitätsbereich demonstriert. Zur Kundgebung hatte die Studentenbewegung unter dem Motto „Wissen ist Macht“ aufgerufen. Die Studentinnen und Studenten hatten gut ein Jahr lang praktisch alle Universitäten in Serbien besetzt. Im November beendeten sie die Blockaden des Unibetriebs. Derweil konzentrieren sie ihre Kräfte auf den politischen Kampf, um vorgezogene Neuwahlen zu erzwingen. Ihre Straßendemonstrationen wollen die Studierenden nunmehr nicht mehr als Proteste verstanden wissen, sondern als Bürgerversammlungen, bei denen sie Sachthemen – wie die Bildung – ansprechen wollen. Auf der Demo sprachen auch Schulleiter und Universitätsvertreter.