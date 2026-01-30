Minneapolis/USA
Bruce Springsteen besingt den Widerstand
Nach dem Mord an Alex Pretti, dem zweiten Todesopfer von Trumps faschistischer ICE-Behörde in Minneapolis, hat der Rockstar Bruce Springsteen ein Lied über Minneapolis und gegen Trump veröffentlicht: „Streets of Minneapolis“ (Straßen von Minneapolis) Da singt Springsteen gegen „König Trumps Privatarmee“, die „Pistolen an ihre Mäntel geschnallt hat“. „Besatzerstiefel“ in Minneapolis – der Kulturschaffende Springsteen ist schon lange ein Gegner Trumps. 2024 hatte Springsteen Trump vorgeworfen, wie ein »amerikanischer Tyrann« aufzutreten. Trump hat Springsteen seinerseits mehrfach beleidigt und ihn aufgefordert, den Mund zu halten. Davon hat sich Springsteen offensichtlich nicht beeindrucken lassen.