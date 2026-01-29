10.000 demonstrieren für besseres Bildungssystem

Am Freitag, 30. Januar, zum 93. Jahrestag der Machtübertragung an Hitler, ruft die VVN zu einer Kundgebung am Mahnmal für die Opfer des Faschismus (Stauffenberg Platz) um 18 Uhr.

Deshalb wird der Beginn der Filmvorführung: „Wer nicht kämpft, hat schon verloren – Willi Bleicher: Widerstandskämpfer und Arbeiterführer“ im ABZ Stuttgart von 19 auf 20 Uhr verschoben.

Hermann G. Abmayr zeigt seinen Film und berichtet, wie Willi Bleicher die Wochen vor und nach dem 30. Januar erlebt hat. Er stellt außerdem das von ihm im Schmetterling Verlag erschienene Buch vor: „Willi Bleicher, Texte eines Widerständigen - Briefe aus dem KZ, Reden und Interviews“.