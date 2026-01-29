Brüssel/Belgien
10.000 demonstrieren für besseres Bildungssystem
Am Sonntag, dem 25. Januar, demonstrierten rund 10.000 Menschen in Brüssel für die Zukunft des öffentlichen Bildungswesens - gegen geplante Maßnahmen zur Verschlechterung der Lern- und Arbeitsbedingungen von Schülern, Familien und Bildungsfachkräften. Eltern, Lehrer, Schüler und weitere Teilnehmer aus der Bevölkerung zogen gemeinsam vom Gare du Nord zum Place Surlet de Chokier und trugen eine klare Botschaft vor: Das öffentliche Bildungswesen muss geschützt, gestärkt und angemessen finanziert werden. Der Marsch wurde von einer breiten Koalition von Organisationen unterstützt. Darunter auch Mitgliedsorganisationen der ETUCE (European Trade Union Committee of Education), deren Mobilisierung dazu beitrug, dass es ein groß angelegter Massenprotest wurde.