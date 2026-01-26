Demonstration „Solidarität mit Rojava"

Dazu mobilisieren verschiedene kurdische Menschen aus Herne in Zusammenarbeit mit dem Internationalistischen Bündnis gegen Faschismus und Krieg. Herzlich eingeladen sind neben den kurdischen Menschen auch alle Deutschen und Menschen anderer Nationalität, die ihre Solidarität gegen die Angriffe auf Rojava und besonders Kobanê zum Ausdruck bringen möchten.



Ein gemeinsames Anliegen der Demo ist es, ein Zeichen gegen jede Art von Faschismus und Unterdrückung zu senden. Beginn ist um 17.30 Uhr am City Center, Bahnhofstraße; die Demo zieht dann über den Westring zum KUZ-Vorplatz, wo die Abschlusskundgebung stattfinden soll.



Ich war selbst 2014 einen Monat in Kobanê zum Aufbau einer Klinik, wo heute bereits über 50.000 Babys geboren wurden. All das ist jetzt bedroht.