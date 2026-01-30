Die Krise des bürgerlichen Karnevals und die Verleihung des Ordens „Wider den tierischen Ernst“

Bei der Liste einiger Ordensträger wird die karnevalistische Fröhlichkeit gnadenlos ausgebremst. Unter den Ordensträgern finden sich Christian Lindner, Markus Söder, Winfried Kretschmann, Karl-Theodor zu Guttenberg, und Edmund Stoiber. Die genannte Liste ähnelt der Fahrt in einer Geisterbahn mit hochkarätigen Schreckensfiguren.



2019 bekam Julia Klöckner den Orden wegen „ihres Humors und ihrer Menschlichkeit“, 2023 bekam ihn Annalena Baerbock wegen „ihrem Humor auf dem diplomatischen Parkett“. 2022 ging der Orden an Armin Laschet „wegen seiner Fähigkeit zur Selbstironie“. Und Armin Laschet legte noch eins drauf: Er nahm den Orden an! 2006 bekam der Stadtbildneurotiker Friedrich Merz diesen Orden für seinen Kampf gegen die deutsche Steuerbürokratie, Stichwort: „Steuererklärung auf einen Bierdeckel“.



2007 erhielt den Orden Joachim Hunold, damals Chef von Air Berlin, aus Anlass seiner Erkenntnis, „einen Fehler nicht zweimal zu machen“. Die Laudatio durch Merz und die Dankesrede von Hunold waren gespickt mit Schleichwerbung für Air Berlin.



Aber – die Ordensverleihung 2006 und 2007 blieb nicht ohne Folgen. Die Steuerbürokratie ging zum Gegenschlag über und machte aus dem Merz’schen Bierdeckel eine Wandtapete. Die ARD entschied, die Ordensübertragung nicht mehr live zu senden, und schließlich Air Berlin ging pleite. Dieses Jahr, am 31. März, bekommt Dorothee Bär von der CSU den Orden, weil sie, so der Elferrat, „Humor und Menschlichkeit mit klarer politischer Haltung verbindet“. Bei der Ankündigung ihrer Ehrung sagte Bär: „Aus dem All erscheint unsere Welt wunderbar. Wie menschlich und humorvoll diese Welt sein kann.“ Wenn man es nicht besser wüsste, würde man den Bund Deutscher Karneval e. V. auffordern, stichprobenweise vor Ort Untersuchungen auf Drogenmissbrauch durchzuführen. Um in der Tradition zu bleiben, ein Vorschlag für 2027: die Verleihung des Ordens „Wider den tierischen Ernst“ an Philipp Amthor wegen seiner bezaubernden Ausstrahlung.