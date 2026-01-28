Flugblatt der MLPD: Verteidigt Rojava gegen die faschistischen Angriffe!

Seit Jahresbeginn greift die syrische Übergangsregierung unter ihrem islamistisch-faschistischen Anführer al-Sharaa (Muhammed al-Dscholani) die selbstverwalteten Gebiete der Kurden v. a. im Nordosten von Syrien an.



Kobanê ist inzwischen belagert und weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten. Die Errungenschaften der demokratischen Revolution und das Symbol des Siegs über den faschistischen IS – Kobanê – sind in Gefahr.



Die MLPD ruft dazu auf, Rojava zu verteidigen, die Solidarität mit dem kurdischen Befreiungskampf zu verstärken, den Widerstand gegen die faschistischen Angriffe auf die Straße zu tragen.



Die islamistisch-faschistischen Milizen erhalten massive Unterstützung durch die Türkei und einen Freifahrtschein der USA, die mit eigenen Truppen in Syrien präsent sind.



Weltweit gingen in den letzten Tagen Hunderttausende Menschen auf die Straße. Rojava ist nicht alleine – internationale Solidarität ist eine starke Waffe!



Im Verlauf der Waffenstillstandsverhandlungen wie der Gefechte wurden von Präsident al-Sharaa immer weitere Forderungen gestellt, die auf eine Selbstentwaffnung der Kurden und die Aufgabe der Errungenschaften der kurdischen Selbstverwaltung hinauslaufen würden. Während die brutalen Angriffe liefen, verkündete al-Sharaa, dass die kurdische Sprache eine Nationalsprache wird und das kurdische Neujahrsfest Newroz ein Feiertag.



Das sind aber selbstverständliche Errungenschaften, die in den kurdischen Gebieten ab 2013 erkämpft wurden, wie weitgehende demokratische Rechte, große Fortschritte in der Befreiung der Frau und ein friedliches Zusammenleben der verschiedenen Volksgruppen. Die Angriffe sind auch ein Verstoß gegen ein im März geschlossenes Abkommen, das der kurdischen Gesellschaft zusicherte, ein Teil Syriens zu sein. ...

Hier gibt es das Flugblatt als pdf-Datei für den massenhaften Einsatz