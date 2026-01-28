Aktuell+++Aktuell

Flyer zum Politischen Aschermittwoch der MLPD in Gelsenkirchen erschienen

Zum Politischen Aschermittwoch der MLPD in Gelsenkirchen, der am 18. Februar im Kultursaal der Horster Mitte stattfinden wird, ist jetzt aktuell der Flyer erschienen. Auf der Veranstaltung werden die Parteivorsitzende der MLPD, Gabi Fechtner, und Sarah Rissmann sprechen.

 

Hier gibt es den Flyer.

 

Hier gibt es alle Infos zum Politischen Aschermittwoch der MLPD.