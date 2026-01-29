31. Januar in Bonn
Kurdische Großdemonstration am Samstag
Am kommenden Samstag, den 31. Januar 2026, ist eine Großdemonstration in der Bonner Innenstadt angemeldet. Bei der als größte kurdische Demo Europas angekündigten Demonstration geht es um „Die Lage in Syrien“. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 15 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Kundgebung findet von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr auf der Hofgartenwiese statt. Wichtiger Hinweis: Diese Demonstration wird von Kreisen um die Barzani-Regierung im Nordirka ausgerichtet. Deshalb sind dort keine anderen Redner und keine anderen Fahnen zugelassen.