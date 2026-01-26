Heilbronn: Weltweite Solidaritätsbewegung: „Kampf dem Faschismus in jedem Land“

Wie in vielen Städten Deutschlands, hat sich am 24. Januar die Solidaritätsbewegung mit Rojava nochmal gesteigert. Ca. 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen zu einer Demonstration durch die Heilbronner Innenstadt, die vom Kurdischen Gesellschaftszentrum gemeinsam mit „Familien für den Frieden“ organisiert wurde.



Die MLPD Heilbronn und der Jugendverband REBELL beteiligten sich gemeinsam mit Bündnispartnern aus dem Internationalistischen Bündnis. Eine ihrer Losungen: „Solidarität heißt Widerstand – Kampf dem Faschismus in jedem Land!“ Jeder, der sich ernsthaft mit dem Anliegen der Demonstration befasst hat, wird feststellen: Das geht die ganze Welt an! Hier werden nicht etwa Probleme des Orients nach Deutschland importiert.

In dem Aufruf der United Front heißt es dazu:

„Die Menschheit ist den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF), YPG und YPJ zu tiefem Dank verpflichtet: Sie haben den IS besiegt! Sie haben Tausende der Faschisten über Jahre gefangen gehalten! Mit Rojava setzten sie das Leuchtfeuer einer Selbstverwaltung unter führender Rolle von Frauen und Gleichberechtigung aller Ethnien. Das muss Inspiration für alle um Demokratie und Freiheit Kämpfenden bleiben.“