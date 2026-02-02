Hunderttausende demonstrieren in Silêmanî für Rojava

Die Demonstration vereinte Vertreter:innen aller gesellschaftlichen Gruppen: Intellektuelle, Künstler:innen, Geistliche, Frauen, Kinder, Jugendliche und ältere Menschen beteiligten sich an dem Protestzug, der nach dem Freitagsgebet startete.

Getragen wurde der Protest von der Forderung nach Unterstützung des Widerstands in Nord- und Ostsyrien sowie dem Ruf nach nationaler Einheit. Während der gesamten Veranstaltung wurden Fahnen der YPG, YPJ und die Ala Rengîn getragen. Auch eine über fünf Meter lange, geflochtene Haarskulptur, die kürzlich von Kunststudierenden aus Çemçemal gefertigt worden war, wurde zur Versammlungsfläche gebracht.



Immer wieder hallten Parolen wie „Bijî Berxwedana Rojava“ (Es lebe der Widerstand von Rojava), „Gelê Kurd Yek e“ (Das kurdische Volk ist eins) und „Jin, Jiyan, Azadî“ (Frau, Leben, Freiheit) durch die Straßen. Begleitet wurde die Demonstration von Konzerten, Theaterstücken und gemeinsamen Gesängen. Musiker:innen aus allen vier Teilen Kurdistans traten auf und verliehen der Veranstaltung eine tief emotionale und zugleich kämpferische Atmosphäre.

Zum Abschluss zog der Demonstrationszug in festlicher und zugleich entschlossener Stimmung durch die zentrale Salim-Straße. Die Veranstaltung endete mit eindringlichen Appellen an die internationale Gemeinschaft, nicht zu schweigen, und an das kurdische Volk, geeint zu bleiben.