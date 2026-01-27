USA
Kalifornien: Mehr als 30.000 Pflegekräfte streiken
Mehr als 31.000 Krankenschwestern und Mitarbeiter des Gesundheitswesens beim Gesundheitskonzern Kaiser Permanente begannen am 26. Januar einen unbefristeten Streik in 200 Kliniken und 20 Krankenhäusern in Kalifornien und Hawaii. Der Streik, an dem eine Vielzahl von medizinischen Mitarbeitern an vorderster Front beteiligt ist, markiert eine große Zuspitzung zwischen den Beschäftigten des Gesundheitswesens und einem der größten Gesundheitskonzerne der Vereinigten Staaten. Beschäftigte und Gewerkschaft beklagen den chronischer Personalmangel, der zwinge das Pflegepersonal, eine übermäßige Patientenlast zu bewältigen. Erschöpfung, Verletzungen und Burnout sind weit verbreitet, was das Risiko von medizinischen Fehlern stark erhöht.