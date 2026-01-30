Südafrika
Kapstadt: Filmschaffende fordern Unterstützung
Am Mittwoch protestierten Hunderte von Beschäftigte aus der südafrikanischen Film- und Fernsehbranche vor dem Parlament in Kapstadt und forderten das Ministerium für Handel, Industrie und Wettbewerb auf, die Verzögerungen in seinem Unterstützungsprogramm zu beheben. Die Verzögerungen bedeuteten den Tod dieses Wirtschaftszweigs. Am Donnerstag wurde der Protest vor dem Handelsministerium in Pretoria fortgesetzt. Das Handelsministerium erklärt die Verzögerungen mit fehlenden finanziellen Mitteln.