KIBIZ bleibt Mumpitz

Am 30. Januar 2026 wird der Entwurf eines neuen Kinderbildungsgesetzes in den NRW-Landtag eingebracht. In diesem Entwurf werden viele Möglichkeiten eröffnet, die zu weiteren Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten führen, aber auch die Qualität der Bildung infrage stellen.



Dabei geht der Blick auf die Kinder gänzlich verloren. Anstatt der frühkindlichen Bildung den Rücken zu stärken, sollen weitere Qualitätsstandards abgesenkt werden. Viele Beschäftigte in den Kindertageseinrichtungen treibt die Sorge um, wie sie das Kindeswohl in dem System Kita zukünftig noch sicherstellen können. Nachdem wir am Donnerstag, den 22. Januar, mit einer Delegation vor dem Familienausschuss mit den Vertretern aus der Politik gesprochen haben, steht das Kinderbildungsgesetz am 30. Januar wieder auf der Tagesordnung. JETZT IST ES ZEIT ZU HANDELN! ...

Wann und wo?

Die Demo findet am Freitag, den 30. Januar, ab 11 Uhr, auf der Landtagswiese in Düsseldorf statt.