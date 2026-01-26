Massenkritik an Disneys Anbiederung an Faschisten Trump

Der jüngste UN-Wasserbericht führt aus, dass "viele Wasserreserven erschöpft sind und für den Menschen unwiederbringlich verloren". Es müsse jetzt entschlossen gehandelt werden. Deutliche Worte findet Kaveh Madani, Direktor des UN-Instituts für Wasser, Umwelt und Gesundheit. Es reicht nicht mehr, von einer Krise zu sprechen, denn das Wort "Krise" suggeriere, dass es ein vorläufiger Zustand sei, von dem man sich erholen könne. Der Bericht zeigt aber gerade, dass viele bereits verlorenen Wasserreserven in einem für Menschen relevanten Zeitraum nicht mehr zurück kommen. Der Bericht spricht deshalb von einem "Wasserbankrott", von einem unumkehrbaren Verlust von Süßwasserreserven.