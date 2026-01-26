USA
Massenkritik an Disneys Anbiederung an Faschisten Trump
Der Disney-Konzern biedert sich seit der zweiten Amtszeit des faschistischen US-Präsidenten Donald Trump regelrecht an dessen faschistischen Kurs an. Kürzlich erinnerten massenhaft Freunde früherer Disney-Produktionen an antifaschistische, antirassistische und fortschrittliche Zitate aus Disney-Filmen, die vor der jetzigen Trump-Regierung gedreht wurden. Dazu nutzten sie eine Meinungsumfrage des Konzerns. Der Disney-Konzern löschte die Threads sofort! „Feiglinge“, schreibt einer und postet die gelöschten Ausschnitte aus bekannten Filmen auf einer anderen Seite.