Neujahrsempfang der Umweltgewerkschaft Gelsenkirchen - Bottrop - Gladbeck

Dazu laden wir auch alle Freundinnen und Freunde, befreundete Organisationen, Bündnispartnerinnen und Bündnispartner sowie Interessierten herzlich ein. Wir stehen alle vor großen Herausforderungen - angesichts der begonnenen Umweltkatastrophe, Weltkriegsgefahr und einer faschistischen Strömung von Trump bis AfD, die selbst die noch völlig unzureichenden Umweltmaßnahmen wieder abschaffen wollen.

Neben einer kurzen Ansprache und Vorstellung der Umweltgewerkschaft und unserer Projekte - u.a. den internationalen Umweltratschlag in diesem Jahr - gibt es die Möglichkeit für Grußworte, aber auch, Anliegen vorzubringen. Und natürlich gemütliches Beisammensein, Unterhaltung, Austausch und Kennenlernen mit Getränken und Snacks.

Wir werden auch Spenden sammeln - dieses Mal für die Gaza-Solidarität von "Palästina muss leben" (je 50% für den Aufbau des Al-Awda-Krankenhauses und die Direkthilfe)