Nordmazedonien
Skopje: Gewerkschafter fordern höheren Mindestlohn
Mehrere Hundert Gewerkschafter demonstrierten am Mittwoch in Skopje für die sofortige Erhöhung des Mindestlohns auf 600 Euro im Monat. Bisher liegt er bei 400 Euro. Die Gewerkschaft droht der Regierung mit Blockaden und einem Generalstreik, wenn sie auf die Forderungen nicht eingeht. Laut Gewerkschaft hat Nordmazedonien den niedrigsten Mindestlohn der Region, was zu massiver Abwanderung vor allem der jungen Arbeiterinnen und Arbeiter in andere Länder führt.