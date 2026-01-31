Skopje: Gewerkschafter fordern höheren Mindestlohn

Arbeiter von Rustavi Azot, dem größten Hersteller von Industriechemikalien und Mineraldüngern im Südkaukasus, sind am Mittwoch in den Streik getreten, um höhere Löhne zu fordern. Auslöser für den Protest war das Angebot der Unternehmensleitung, die Löhne um 4 % zu erhöhen, was die Beschäftigten als unzureichend bezeichnen. „Wir werden unseren Streik fortsetzen, bis wir eine Lohnerhöhung von 300 Lari (111 US-Dollar) erhalten. Bis dahin werden wir täglich streiken“, erklärten die Arbeiter. Rustavi Azot spielt eine Schlüsselrolle in der chemischen Industrie der Region und gilt als Eckpfeiler des georgischen Industriesektors. Rustavi Azot ist das größte Chemieunternehmen, das Industriechemikalien und Mineraldünger im Südkaukasus herstellt. Laut der offiziellen Website des Unternehmens sind mehr als 2.000 Menschen in dem Werk beschäftigt.