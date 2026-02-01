Solidarität für Rojava bei Palästinakonzert - Guardiola solidarisiert sich mit Palästinensern

Auf der Bühne sprachen der ehemalige katalanische Abgeordnete und Journalist David Fernández sowie die Philosophin und Autorin Marina Garcés. Beide warnten vor der weltweiten Eskalation politischer Gewalt und richteten solidarische Botschaften an die Bevölkerung Nord- und Ostsyriens.

David Fernández sagte: „Was in Palästina geschieht, steht in Verbindung mit anderen Schauplätzen der Unterdrückung – mit der rassistischen Polizeigewalt in den USA, mit den im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtlingen, mit den kurdischen Frauen in Kobanê, die zur Zielscheibe wurden, und mit den arabischen Jugendlichen, die in Europas Metropolen von Rechten angegriffen werden.“ Er schlug eine Brücke zwischen den Trümmern kriegserfahrener Städte weltweit – von Gernika bis Sarajewo – und der Symbolkraft Kobanês: „Wir alle sind im Widerstand gegen den Krieg. Wir alle sind Städte, die aus der Asche auferstanden sind. Wir sind Gernika, Barcelona, Hiroshima, Saygon, Santiago de Chile, Sarajewo, Bagdad, Kiew. Und wir sind Kobanê. Wir sind Rojava. Ihr Schicksal ist auch unser Schicksal.“

Auf einer anderen Solidaritätsveranstaltung mit Palästins sprach der katalanische Trainer von Manchester City, Pep Guardiola. Er bezeichnete den Völkermord in Gaza als „den Ort, an dem die Menschlichkeit endet“. ... Ich denke daran, was wir in den letzten zwei Jahren in den sozialen Medien und im Fernsehen gesehen haben, wenn ich das Kind sehe, das sich inmitten der Trümmer filmt und fragt: 'Wo ist meine Mutter?', ohne zu wissen, dass sie tot ist. ... Die Mächtigen sind feige, denn sie schicken andere unschuldige Menschen, um unschuldige Menschen zu töten. Sie selbst sitzen in ihren beheizten Häusern, wenn es kalt ist, und in ihren klimatisierten Häusern, wenn es heiß ist."