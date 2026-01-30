Solidarität vereint Afghanen, Deutsche und Palästinenser

Mit Spenden in Höhe von 320 € zeigten alle ein großes Herz und ihre Solidarität mit den Menschen in Gaza. Afghanische Kolleginnen, erst kürzlich vor den Taliban nach Deutschland geflüchtet, begeisterten mit ihren Nationalspeisen Qabeli, Mantu und einer scharfen Suppe. Wenn der Austausch übers Gespräch noch beschränkt ist, dann führt der Weg eben über die Küche zur Zusammenarbeit und Solidarität.

Es ging bis in die späte Nacht hin und her über Gaza, Deutschland, Afghanistan. Eine Afghanin: „Die Solidarität mit den Palästinensern ist wichtig, darüber aber darf die Solidarität mit Frauen in Afghanistan nicht vergessen werden.“ „Solidarität aus Deutschland ist keine Einbahnstraße. Palästinenser und Afghanen müssen auch mit den Kollegen in Deutschland kämpfen.“