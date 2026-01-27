Australien
Sydney, Melbourne: Zehntausende bei "Invasion Day"-Kundgebungen
Der 26. Januar ist der offizielle Nationalfeiertag Australiens. Die größten Kundgebungen und Demonstrationen finden seit Jahren jedoch unter der Losung "Invasion Day" statt, in Erinnerung daran, dass an diesem Tag die Vertreibung der Aboriginees von ihrem Land begann. Im ganzen Land beteiligten sich Zehntausende an Aktionen zum Invasion Day und prangerten vor allem die anhaltende Diskriminierung der Aborigines an. Etwa 18.000 Menschen nahmen an der Kundgebung zum Invasion Day in Sydney teil. 30.000 Menschen waren es bei der Invasion Day-Demonstration im Zentrum von Melbourne. Die Demonstranten skandierten „Es war immer und wird immer das Land der Aborigines sein”. Faschistische Kräfte organisierten Anti-Migrations-Demos, die Teilnehmerzahlen dieser "March for Australia-Kundgebungen" blieben jedoch weit hinter den Invasion Day-Protesten zurück.